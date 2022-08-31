Подросток и женщина пострадали в ДТП с перевернувшимся Киа под Липецком

Под Липецком Киа вылетел в кювет и перевернулся Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 30 августа, в Липецке столкнулись легковушки. На улице Плеханова "Ниссан" врезался в "Ладу-211120". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, в ДТП пострадал 36-летний водитель отечественной машины. Он в больнице. Предварительно, 38-летний мужчина за рулем иномарки не пропустил другого участника движения.

В Грязях на улице Борисоглебская 30-летняя женщина на велосипеде въехала в "Хендай". Медики оказали ей помощь и отпустили. По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобилист.

В Становлянском районе на трассе М-4 "Дон" в кювет вылетел "Киа". Машина перевернулась. Пострадали 15-летний подросток и 49-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 092 нарушения Правил дорожного движения. Так, 9 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 104 человека не пристегнулись. Липчане 3 767 раз превысили скорость.