Торговый контейнер и 10 га сухой травы горели под Липецком

Под Липецком горела сухая трава Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший вторник, 30 августа, в Липецке на улице Циолковского вспыхнул металлический гараж. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 пожарных отделения. Несмотря на их усилия, сгорели вещи на площади 7 кв.м.

В Тербунском районе в селе Вислая Поляна загорелась надворная кирпичная постройка. Огонь полностью уничтожил крышу сарая. В Липецке на улице Студеновская пожар случился в жилом двухэтажном доме. Пострадала внутренняя отделка одной из квартир. А на улице Зеленая вспыхнул овощной торговый контейнер на площади 10 кв.м.

Также пожарные выезжали тушить сухую траву и мусор. Самое масштабное возгорание зафиксировали у села Ратчино Добровского района – 10 га.