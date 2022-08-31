31 дорогу отремонтируют в Липецке в 2023 году

В Липецк отремонтируют дороги Фото: Анастасия ЛИСОВА

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Липецке отремонтируют 31 улицу, протяженностью более 23 километров. Как сообщили в пресс-службе администрации города, торги на поиск подрядчика уже объявили - пока на 26 дорог. Еще 5 добавятся, как только подготовят необходимые документы.

В первую очередь отремонтируют улицы Шкатова, 8 Марта, Неделина, Меркулова, Вермишева, Доватора и другие. Если позволит погода, к восстановлению приступят в этом году. В конце сентября откроют торги на реконструкцию улиц Гранитная, 2-я Гранитная, Железнодорожная, Индустриальная и Депутатская. В октябре подпишут контракты. Работы стартуют весной.

Напомним, что в Липецке обновляют контейнерные площадки. В этом году планируют отремонтировать около 20 мест сбора мусора по всему городу. На эти цели из бюджета выделили около 10 миллионов рублей.