Депутаты Липецка и области помогли собрать детей в школу Фото: Юлия КЛЮЕВА

Депутаты горсовета помогли собрать в школу юных жителей Липецка. Парламентарии ежегодно участвуют в традиционной акции. Как сообщили в пресс-службе горсовета, они покупают ребятам из своих избирательных округов школьную и спортивную форму, а также необходимые принадлежности. В свою очередь, депутаты облсовета вручили портфели с канцтоварами 40 детям с ОВЗ.

Напомним, что собрать первоклашку в школу в этом году стоило больше 20 тыс. рублей. Обуть и одеть мальчика в среднем составило около 14 789 рублей. На девочек родителям пришлось потратиться больше - 20 913 рублей. Плюс еще 4 742 рубля - канцелярские товары. В 2021 году базовый "набор первоклассника" обходился дешевле. Для девочек - на 6,5%, для мальчиков - на 9,5%.