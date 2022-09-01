Мемориальную доску открыли в школе Липецка в память о погибшем в спецоперации на Украине Алексее Болотине

В липецкой школе открыли мемориальную доску Алексею Болотину Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

1 сентября в липецкой школе №70 открыли мемориальную доску в память об Алексее Болотине, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Это первая из запланированных девяти.

Алексей Болотин был выпускником этой школы. Как рассказала мама героя, он всегда мечтал стать военным. Был добрым и ответственным. С раннего детства на него можно было положиться. После торжественной церемонии открытия учащиеся, педагоги и родственники Алексея Болотина возложили цветы к мемориальной доске и почтили его память минутой молчания.

В липецкой школе открыли мемориальную доску Алексею Болотину Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, ранее в школе установили «Парту Героя». Ее разместили в кабинете 210, где преподавала русский язык и литературу учительница погибшего липчанина Вера Трофимова. Директор Ольга Прокопенко рассказала, что за этой партой сидеть никто не будет.

Алексей Болотин родился 5 октября 1985 года. Отучился в техникуме. Пошел в армию по контракту. 2 апреля погиб в боях под Волновахой при артиллерийском обстреле. У него осталась жена и двое детей. Указом Президента России посмертно получил «Орден Мужества» за героизм, смелость и верность присяге.