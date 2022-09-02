Водитель Ниссана сбил пенсионерку в Липецке и скрылся

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 4 535 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пьяными за руль сели 7 водителей. Еще 93 проигнорировали ремни безопасности. 4 177 автомобилистов превысили скорость. Произошло 18 ДТП, в которых никто не пострадал. Но были и более серьезные случаи.

Так, в четверг 1 сентября в Липецке сбили 69-летнюю женщину. Авария произошла в одном из дворов по улице Меркулова. Неизвестный на "Ниссане" скрылся, а пенсионерку доставили в больницу. Медики оказали ей помощь и отпустили.

Сотрудники ГИБДД ищут негодяя. Ему согласно п.2 ст.12.27 КоАП РФ ему грозит лишение прав на 1-1,5 лет. Также его могут арестовать до 15 суток.