Житель Липецка похитил продукты и деньги из магазина и скрылся на машине

Липчанин ограбил магазин Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился продавец одного из магазинов Левобережного района. Он сообщил, что неизвестный открыто похитил продукты и деньги из кассы. Затем злодей сел в автомобиль и уехал. Общая сумма ущерба составила 21 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия прибыли полицейские. Продавец описал им подозреваемого и на какой машине он скрылся. Правоохранители оперативно нашли предполагаемого преступника. Им оказался 48-летний липчанин. Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ "Грабеж". На время предварительного расследования мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по статье - до 4 лет тюрьмы.