Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 6:48

Житель Липецка похитил продукты и деньги из магазина и скрылся на машине

Полицейские поймали подозреваемого и завели уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин ограбил магазин

Липчанин ограбил магазин

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился продавец одного из магазинов Левобережного района. Он сообщил, что неизвестный открыто похитил продукты и деньги из кассы. Затем злодей сел в автомобиль и уехал. Общая сумма ущерба составила 21 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия прибыли полицейские. Продавец описал им подозреваемого и на какой машине он скрылся. Правоохранители оперативно нашли предполагаемого преступника. Им оказался 48-летний липчанин. Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ "Грабеж". На время предварительного расследования мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по статье - до 4 лет тюрьмы.