Житель Липецкой области выпал с балкона 5 этажа в ночь на 2 сентября

Под Липецком с балкона упал мужчина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчина выпал с балкона 5 этажа. Несчастье случилось в ночь с 1 на 2 сентября в Ельце по улице Радиотехническая. Мужчину с травмами отвезли в больницу.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по предварительным данным, 33-летний ельчанин сорвался по неосторожности. Полиция проводит проверку. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что 12 августа в областном центре из окна квартиры на 14 этаже выпала 3-летняя малышка. Она погибла. Предварительно, девочка взобралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.

Липчан призывают внимательнее следить за детьми, не оставлять их одних. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".