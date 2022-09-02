11,5 лет строгого режима получил житель Липецка за убийство соседа в ванне

В Липецке осудили мужчину, который зарезал соседа в ванне Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке судили 39-летнего мужчину, который из ревности зарезал соседа, принимавшего ванну. Правобережный районный суд признал его виновным в убийстве.

Установлено, что липчанин зарезал приятеля 3 апреля 2022 года. Они вместе выпивали, но поругались. Гость ушел к себе, но чуть позже, надев резиновые перчатки и бахилы, вернулся к соседу. Когда тот пошел принимать ванну, злодей накинулся на него. Клинками двух ножей он нанес несчастному около 16 ударов в область головы, шеи, туловища, ног и рук. Также изверг бил оппонента кулаками и рукоятками ножей по телу и голове. Убедившись, что мужчина умер, липчанин ушел. Он переоделся, постирал одежду и выбросил ножи.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд приговорил его к 11,5 годам колонии строгого режима.