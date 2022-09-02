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Происшествия2 сентября 2022 15:59

У убитой любовником на Университетском жительницы Липецка осталось трое детей

Липчанина, который, предположительно, зарезал возлюбленную, задержали в Воронежской области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у убитой в микрорайоне «Университетский» женщины остались дети. Как стало известно lipetsk.kp.ru, липчанка воспитывала троих детей.

Напомним, зверское убийство произошло в эту пятницу, 2 сентября. По данным пресс-службы регионального СКР, 37-летнюю несчастную с множественными ножевыми ранениями обнаружили в доме по улице Белянского. Следователи, прибывшие на место трагедии, опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Так они вычислили предполагаемого преступника – 52-летнего сожителя погибшей.

Липчанина задержали в Воронежской области. Его доставили в Следственный комитет РФ по Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по статье - до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.