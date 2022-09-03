В Липецке в Верхнем парке почтили память жертв терроризма

В Липецке почтили память жертв терроризма Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 3 сентября, в Липецке возложили цветы к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие в День солидарности в борьбе с терроризмом прошло в Верхнем парке.

Траурный митинг начался с аудиозаписей голосов детей Беслана, вспоминающих те страшные дни сентября 2004 года. Ведущие сообщили о числе погибших от террористических актов. Их память почтили минутой молчания. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи. В небо выпустили 100 белых шаров.

Напомним, 1 сентября 2004 года три десятка боевиков три дня удерживали в заложниках в здании школы №1 более тысячи несчастных. Погибли 334 человека, среди которых 186 детей от 1 до 17 лет, 111 родственников школьников, 17 работников образовательного учреждения, 19 сотрудников спецслужб. Ранили более 700 человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, памятные мероприятия в областном центре продолжатся. Вечером липчан приглашают поучаствовать в акции "Помни Беслан". К памятнику детям в Верхнем парке вновь возложат цветы, а из бутылок с водой выложат цифры 334. Так почтут жертв террористического акта в школе Беслана.