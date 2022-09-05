В лобовом ДТП под Липецком пострадал 19-летний водитель и пассажир ВАЗа

Под Липецком лоб в лоб столкнулись ВАЗы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В пятницу, 2 сентября, в Липецке на площади Победы сбили 52-летнюю женщину. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем "Лады Весты" находился 35-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несчастная получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день на улице 3 Сентября в аварию попали "Хендай" и "Лада Веста". 61-летний водитель отечественной машины в больнице. Предварительная причина - нарушение дистанции.

В Добровском районе на трассе Доброе-Лебедянь столкнулись грузовик "Скания" и "Киа". 36-летнего водителя легковушки доставили в больницу. А в Елецком районе на трассе Елец-Долгоруково-Тербуны в ДТП попали ВАЗ-2115 и ВАЗ-2112. Пострадали 19-летний водитель "пятнадцатой" и его пассажир того же возраста. Они в больнице. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В субботу, 3 сентября, на пересечении улиц Катукова и Стаханова столкнулись две легковушки. От удара у одной из них отвалился бампер. В причинах произошедшего предстоит разобраться автоинспекторам.