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Общество5 сентября 2022 12:54

Тысячу открыток в честь юбилея Тербунов выпустили в Липецкой области

На карточке изображен архитектурный памятник – водонапорная башня с часами
Анастасия ЛИСОВА
Фото пресс-службы УФПС Липецкой области

Фото пресс-службы УФПС Липецкой области

2 сентября селу Тербуны Липецкой области исполнилось 125 лет. В честь этого Почта России выпустила открытку и почтовый штемпель с гербом района. На открытке изображен архитектурный памятник – водонапорная башня с часами. Ей уже более 100 лет и она стала одним из символов Тербунов. Башня использовалась раньше для закачки воды в поезда на железнодорожной станции.

В день торжества на центральной площади села состоялась церемония гашения открыток. В ней участвовали представители правительства Липецкой области и администрации Тербунского района, работники Почты России и коллекционеры почтовых марок.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФПС, тираж открыток всего 1000 штук. Все участники смогли поставить на них печать с датой праздника. Почтовые карточки бесплатно доставят по всей России.