Аферистка купила колбасы на 8 тысяч рублей под Липецком и расплатилась через фальшивое приложение

Под Липецком мошенница украла колбасу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мошенница обманула торговцев с помощью мобильного приложения. 31 августа жительница Ельца пришла за оптовой партией колбасной продукции к продавцам на трассе М-4 "Дон". Расплатилась она через мобильное приложение. Незнакомка показала скриншот экрана телефона с переводом, а затем уехала. 8 000 рублей продавцу так и не пришли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оказалось, аферистка установили программу-дублер приложения одного из банков. Если ввести данные банковской карты, на экране всплывает информация о переводе. В реальности же суммы никуда не отправляются.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Мясную продукцию липчанка продала. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.