В ДТП с БМВ и Опелем под Липецком пострадали водители и пассажирка

ДТП с БМВ и Опелем под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 5 сентября, в Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков столкнулись БМВ и "Опель". От удара машины вылетели в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали оба водителя - мужчины 57 и 32 лет. Также травмы получила 53-летняя пассажирка БМВ.

В тот же день в Лебедянском районе на автодороге Доброе-Лебедянь 34-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги и перевернулась в кювет. Автомобилист в больнице.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 5 057 нарушений Правил дорожного движения. За пьяную езду к административной ответственности привлекли 10 водителей. 74 человека проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 4 791 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.