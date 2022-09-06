В Липецке на площади Петра Великого отключат фонтан на время обследования

В Липецке на площади Петра Великого осушат фонтан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке заключили контракт на разработку проекта капремонта фонтана на площади Петра. Подрядчику предстоит изучить состояние водного комплекса и провести геодезические изыскания.

На время обследования фонтан отключат. Сначала специалисты осмотрят комплекс: оценят состояние инженерных систем, несущих и строительных конструкций. В рамках второго этапа подрядчик проведет техническое исследование. В сентябре он выдаст заключение о состоянии фонтана. Проектно-сметную документацию - до конца ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, если выделят необходимое финансирование, капремонт сооружения проведут в 2023 году. Напомним, фонтан открыли в 2006 году. За эти годы оборудование износилось. Требуется основательный ремонт.