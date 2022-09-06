Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 7:32

В Липецке на площади Петра Великого отключат фонтан на время обследования

Подрядчик изучит состояние водного комплекса
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке на площади Петра Великого осушат фонтан

В Липецке на площади Петра Великого осушат фонтан

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке заключили контракт на разработку проекта капремонта фонтана на площади Петра. Подрядчику предстоит изучить состояние водного комплекса и провести геодезические изыскания.

На время обследования фонтан отключат. Сначала специалисты осмотрят комплекс: оценят состояние инженерных систем, несущих и строительных конструкций. В рамках второго этапа подрядчик проведет техническое исследование. В сентябре он выдаст заключение о состоянии фонтана. Проектно-сметную документацию - до конца ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, если выделят необходимое финансирование, капремонт сооружения проведут в 2023 году. Напомним, фонтан открыли в 2006 году. За эти годы оборудование износилось. Требуется основательный ремонт.