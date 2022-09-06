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Происшествия6 сентября 2022 11:20

Пьяный водитель под Липецком пытался дать взятку в 50 тысяч рублей инспектору ДПС

На автомобилиста завели уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин пытался дать взятку автоинспектору

Липчанин пытался дать взятку автоинспектору

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 61-летнего автомобилиста подозревают в даче взятки автоинспектору. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ "Приготовление к даче взятки должностному лицу". Максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, 10 августа пьяного водителя остановили между деревнями Екатериновка и Казинка Елецкого района. Чтобы уйти от административной ответственности и не лишиться прав, мужчина предложил инспектору ДПС 50 тыс. рублей. Однако, от взятки полицейский отказался и сообщил об этом в органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.