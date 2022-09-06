Где в Липецке отключат воду и свет в среду 7 сентября

В Липецке в среду, 7 сентября, отключат свет и воду. С 6 до 8 утра без электроэнергии останутся улицы Силикатная, Астраханская и Усманская. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Доватора, 2\1, 4 и Ново-Весовая, 18-22, а также в частном секторе: Патриотическая, Добровская, Железногорская. Более подробная информация по телефону "Россети Центр" 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Папина, 29, 29а, 31, 31б, 31в; 50 лет НЛМК, 6б; Зои Космодемьянской, 178, 198/1, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 224, 222а, 222в, 225, 228, 259, 261; Алмазная, 10, 61; Ферросплавная, ст. 43, 42.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Зои Космодемьянской, Боровая, Курчатова, Сокольская, Рассветная, Булавина, Баженова, переулки Кулибина и Лунный.

Воды также не будет в частном секторе по улицам Баумана, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Былинная, Рахманинова, Бардина, Хабарова, Брестская, Кочеткова, Ермака Бедного, Третьякова, Курчатова, переулки Свободный, Ростовский, Водяной, Полтавский, Ракетный, Чугунный, Теплый.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №29а по Папина, № 178 по Зое Космодемьянской, №2 по Третьякова, №285 по Баумана, №6Б по 50 лет НЛМК, №5 по переулку Кулибина. Подробности по телефону 175 и 236-175.