Полицейские поймали водителя, который сбил коляску с младенцем в Липецке

В минувший вторник, 6 сентября, в Липецке на улицу Гагарина "Фольксваген" сбил коляску с 5-месячным младенцем. Водитель скрылся с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, полицейские вычислили нарушителя. Им оказался 75-летний мужчина. Малышку осмотрели медики. Они оказали ей необходимую помощь и отпустили.

В Грязинском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись грузовик "Рено" и ВАЗ-2115. Пострадали 50-летний мужчина за рулем легковушки и его 88-летний пассажир. Они в больнице.

В Елецком районе на трассе Дон неизвестный наехал на 54-летнюю женщину. Несчастная погибла на месте. Водителя разыскивает полиция.

Также в областном центре зафиксировали несколько ДТП, в которых никто не пострадал. Чаще всего водители либо не соблюдали необходимую дистанцию, либо врезались в других участников движения при перестроении из одной полосы в другую.