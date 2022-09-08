Репчатый лук подешевел почти на 15%, а картофель на 10% в Липецкой области

В Липецкой области подешевел лук Фото: Анастасия ЛИСОВА

Липецкстат опубликовал данные об изменениях цен за неделю. Так, стерилизованное молоко подешевело на 3,9%. Стоимость с 85 рублей упала до 81 рубля. Творог снизился в цене на 2,39%. В среднем он стоит 385 рублей за килограмм. Дешевле стали овощи. Цена на картофель уменьшилась почти на 10% и составляет 21 рубль за килограмм. Капуста стоит 17 рублей, репчатый лук – 27 рублей, морковь – 23 рубля, огурцы – 52 рубля, помидоры – 59 рублей за килограмм.

На 2,57% изменилась стоимость яблок. На прошлой неделе они стоили 81 рубль, на этой – 79 рублей. Подешевели бананы. Средняя стоимость за килограмм – 63 рубля.

Некоторые продукты стали стоить дороже. Так, подсолнечное масло выросло в цене на 2,1%. Его можно купить в среднем за 128 рублей за литр. Пшеничная мука подорожала на 3,35% и стала стоить 47 рублей за килограмм.

Цены на баранину, маргарин, сыр, детское питание, макароны и вермишель не изменились.