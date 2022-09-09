Трактор развалился на части после ДТП с КамАЗом под Липецком

Жесткое ДТП с трактором и КамАЗом под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Лебедянском районе Липецкой области на дороге Каменная Лубна – Докторово – Куликовка столкнулись трактор и КамАЗ. От сильного удара транспорт вылетел с дороги. Обе машины серьезно пострадали. Трактор развалился на части. Кабина КамАЗа всмятку.

За рулем трактора сидел мужчина 46 лет. КамАЗом управлял 64-летний водитель. В результате оба госпитализированы с травмами. По предварительным данным, причина аварии – нарушение очередности проезда.

В Липецке на трассе Липецк – Усмань «Тойота» врезалась в дерево. Водитель не справился с управлением. 61-летний шофер и его 60-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, причиной ДТП стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В Данковском районе в деревне Городки на улице Кириллова «Дэу» съехал в кювет. 53-летний водитель не справился с управлением. Пассажира 49 лет увезли с травмами в больницу. Предполагается, что причиной аварии стало нарушение ПДД.