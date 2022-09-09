Липецкого бизнесмена оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу паленого алкоголя

В Липецке предпринимателя оштрафовали за паленый алкоголь Фото: Анастасия ЛИСОВА

В сентябре 2021 года в Липецке нашли киоск на улице Титова, где незаконно торговали алкоголем. При осмотре изъяли 118 бутылок водки и 12 бутылок коньяка без федеральных и акцизных марок.

Арбитражный суд Липецкой области привлек предпринимателя к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Бизнесмену назначили штраф 500 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Арбитражного суда Липецкой области, решение еще не вступило в законную силу. Предприниматель может обжаловать его в течение 10 дней.

Напомним, что хозяина магазина в областном центре оштрафовали на 20000 рублей. Алкоголь продавали рядом с детским садом, несмотря на то, что это незаконно.