Под Липецком 59-летний мужчина досмерти избил свою сожительницу

Следователи Ельца возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

5 сентября пьяный ельчанин избил сожительницу. Много раз он ударил ее руками и ногами по всему телу. Через трое суток 60-летняя женщина скончалась. Судмедэксперта установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о мере пресечения. Свою вину мужчина признал. Санкция вменяемой ельчанину статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.