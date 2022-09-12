Липчанин украл сумку с вещами на сумму 17600 рублей

Девушка поставила сумку на скамейку рядом с подъездом и забыла. Фото: Анастасия ЛИСОВА

2 июня в Липецке у 28-летний девушки украли сумку, в которой находились вещи общей стоимостью 17 600 рублей. Потерпевшая поставила ее на скамейку рядом с подъездом и забыла там. Мимо проходящий мужчина заметил сумку и похитил ее.

Найти преступника помогли камеры наблюдения, установленные во дворе дома. По данным пресс-службы регионального УМВД, им оказался 39-летний житель областного центра. Его задержали и доставили в отдел полиции. Украденное изъяли.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.