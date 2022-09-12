Шесть человек пострадали в ДТП в Липецкой области

10 сентября на трассе «Долгоруково – Верхний Ломовец» столкнулись две иномарки. 59-летний водитель «Фольксвагена» и его пассажирка, а также 70-летний шофер «Рено» и его три пассажира получили различные травмы. Как сообщили в полиции, возможной причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

В тот же день в Ельце на улице Юбилейной 23-летний водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем «Опель». Машиной управлял мужчина 64 лет. Пострадал мотоциклист, его доставили в больницу. Причиной аварии стало нарушение дистанции.

А 9 сентября в Липецке на улице Космонавтов столкнулись «БМВ» и «Рено». 43-летний водитель последней машины получил легкие травм, после оказания помощи его отпустили. Аварию спровоцировало нарушение очередности проезда.