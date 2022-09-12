В Липецке уходит в отставку председатель департамента культуры и туризма

В Липецке покинул пост председатель департамента культуры и туризма Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Сергей Малько покидает пост председателя департамента культуры и туризма администрации Липецка. В этот понедельник, 12 сентября, он отрабатывает свой последний день перед тем, как возглавит общеобразовательную школу №42. Временно на себя его обязанности возьмет заместитель председателя – Иван Александрович Хромых.

Сергей Малько занимал свою должность пять лет. До этого он работал директором липецкого Центра развития творчества детей и юношества, консультантом в областном управлении культуры, начальником отдела профессионального образования и науки Липецкой области.

Как сообщили в мэрии, при руководстве Сергея Малько в городе появились современные пространства, первые модельные библиотеки. Тысячи липчан приняли участие в разных запоминающихся фестивалях.