Под Липецком загорелся грузовик

Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области Фото: Предоставлено "КП"

12 сентября на трассе вблизи поселка Екатериновка в Липецкой области загорелся грузовик «ИВЕКО». На место выехал 1 отдел 10 пожарно-спасательной части. Огонь потушили, сгорело лишь заднее колесо автомобиля.

Еще одна машина загорелась 13 сентября в селе Полибино на улице Центральная. Там вспыхнул автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, 2020 года выпуска. На месте работал 1 отдел 17 пожарного отделения. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля.

В понедельник, 12 сентября, в селе Кривополянье в Липецкой области загорелась хозяйственная постройка. Пожар тушили спасатели и 2 дружинника. Сгорели конструкция хозяйственной постройки и полторы тонны сена.

Той же ночью в поселке Агроном в Лебедянском районе пламя охватило бесхозное строение в Клубном переулке. С огнем боролись два пожарных отделения. Пострадала сгораемая конструкция здания.