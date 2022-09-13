В пипецких школах, больницах и детских садах начинается отопительный сезон

В ближайшие дни синоптики обещают потепление до +19 градусов. Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке включат отопление в образовательных учреждениях, в организациях здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания. Об этом сообщила глава Липецка Евгения Уваркина.

Во многих школах и детских садах холодно. Работники образовательных учреждений вынуждены включать обогреватели. По обращениям родителей, приняли решение начать отопительный сезон раньше обычного. Тепло в учреждения будет поступать по заявкам.

В многоквартирных домах отопление включать пока не будут. По нормам, средняя суточная температура должна быть ниже +8 градусов в течение 5 дней. В Липецке пока теплее. В ближайшие дни синоптики обещают потепление до +19 градусов.

Тем не менее, службы продолжат следить за погодой. Возможно, что отопление начнут давать уже 20 сентября.