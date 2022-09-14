Липецкий областной суд отменил приговор осужденному за взятку бывшему начальнику регионального УФСИН

Липецкий областной суд отменил приговор бывшему начальнику УФСИН России по Липецкой области Геннадию Чейкину. Его обвиняли в том, что, будучи начальником УФСИН России по Липецкой области, он через посредника договорился о взятке с директором предприятия «Усманский завод растительных масел». Взамен на вознаграждение, с заводом был заключен государственный контракт на поставку подсолнечного масла для нужд тюрем. Также был договор на перечисление средств, в счет оплаты товара до его фактической поставки в полном объеме. Цена заключенного контракта составила 35 миллионов 150 тысяч рублей. Сумма взятки – 1,5 миллиона рублей.

23 мая 2022 года Геннадия Чейкина взяли под стражу сразу после оглашения приговора судом. Он был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере». Его приговорили к 9 годам исправительной колонии строгого режима с лишением специального звания «полковник внутренней службы».

По данным пресс-службы Липецкого областного суда, дело снова направят на рассмотрение в ином составе суда в Правобережный районный суд Липецка. В настоящее время Геннадий Чейкин освобожден из-под стражи по подписке о невыезде.