Липецким школьникам предлагают изготовить колесо для белки

Фото: пресс-служба администрации Липецка Фото: Предоставлено "КП"

В Липецком зоопарке стартовал новый экологический конкурс «Колесо для белки своими руками». В состязание принять участие приглашают школьников.

Колесо для белки - необходимый тренажер. Ведь это очень активные зверьки и им, чтобы не заскучать, нужен бег. К колесу есть ряд требований. Оно должно быть изготовлено из фанеры или ДСП, толщиной 6-10 миллиметров. В диаметре от 45 сантиметров, что бы белка могла спокойно растянуться в беге. Чтобы зверьку было удобно тренироваться, ширина беговой дорожки должна быть 10 – 15 сантиметров. Расстояние между палочками-перекладинами в зависимости от диаметра колеса – 2 – 3 сантиметра. Колесо должно быть устойчивым, без острых краев. В конструкции должны использоваться подшипники.

Конкурс пройдет в три этапа. В первом, до 10 октября, примут все работы. Во втором – колеса оценят члены жюри, состоящие из сотрудников отдела «орнитология». Второй этап пройдет с 11 по 14 октября. В 3 этапе объявят победителей. Награждение пройдет 18 октября.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 77-12-27.