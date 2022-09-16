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Происшествия16 сентября 2022 7:55

Прикрываясь мошенниками, липчанка пыталась избавиться от долгов

Жительница Хлевенского района оформила микрозайм, но отдавать его не захотела
Анастасия ЛИСОВА
Кредит составил девять тысяч рублей.

Кредит составил девять тысяч рублей.

Фото: Анастасия ЛИСОВА

29 августа в полицию обратилась жительница Хлевенского района. По словам женщины, кто-то воспользовался ее паспортными данными и оформил микрозаймы на сумму 9000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, оперативники провели проверку и выяснили, что женщина сама оформила эти займы. Никаких мошенников не было. 50-летняя жительница района надеялась таким образом закрыть долги.

В отношении женщины возбудили уголовное дело части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.