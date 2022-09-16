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Общество16 сентября 2022 12:27

В Липецке за четыре дня оштрафовали 159 водителей без детского кресла

Они обязаны выплатить штраф в размере 3000 рублей
Мария КАСЕНКОВА
159 липецких водителей оштрафовали за детские кресла

159 липецких водителей оштрафовали за детские кресла

Фото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

В Липецке с 12 по 15 сентября полиция оштрафовала 159 водителей, которые перевозили детей без специального кресла. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону, за такое нарушение им нужно выплатить штраф в размере 3000 рублей. Если не пристегнут водитель, то 1000 рублей. Если без ремня пассажир – 500 рублей.

В рамках акции «Внимание – дети!» рейд проходил 4 дня. Липчан просят помнить, что ради безопасности ребенка детское кресло должно быть подобрано под рост и вес малыша. Кресло устанавливают посередине заднего пассажирского сидения, это самое безопасное место в автомобиле. Ребенка пристегивают трехточечным ремнем. Это поможет уберечь маленьких пассажиров от несчастий на дорогах.