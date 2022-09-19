Липчан предупреждают о сильном ветре

Жителей города просят быть осторожными и внимательными Фото: Анастасия ЛИСОВА

В понедельник, 19 сентября, в Липецке пасмурная и ветреная погода. По прогнозу синоптиков, средняя температура поднимется до+15 градусов днем. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15 – 20 м/с.

В связи с сильным ветром, жителей областного центра просят быть осторожными и внимательными. Липчанам напоминают правила. Когда усиливается ветер, лучше оставаться в зданиях. Если в квартире происходят скачки напряжения, нужно обесточить все электроприборы.

Если во время сильного порыва ветра вы оказались на улице, лучше зайти в подъезд или спуститься в подземный переход и переждать там. Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями и другими плохо закрепленными объектами. Опасно находиться около стен жилых домов. Из-за ветра может упасть шифер и другие кровельные материалы.

При несчастных случаях следует звонить по телефону 112.

По данным пресс-служба администрации Липецка, в выходные операторам системы поступили два сообщения об упавших деревьях на улицах Фурмана и Краснознаменная. Кроме того, поступило девять сообщений о подтоплениях в разных районах областного центра. К счастью, во всех случаях никто не пострадал.