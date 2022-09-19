В Липецке 10-летнего мальчика сбила машина на «зебре»

Вечером 17 сентября в Липецке на улице Ушинского «Фольксваген» на нерегулируемой «зебре» сбил трех пешеходов. За рулем сидела 38-летняя женщина. Среди пешеходов был 10-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в больницу и после осмотра отпустили домой. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, предварительная причина ДТП – нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В тот же день в Усмани на перекрестке улиц Карла Маркса и Басова 22-летняя девушка на «Ладе Приоре» сбила восьмилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с травмами. По предварительным данным причиной аварии стало нарушение ПДД при проезде пешеходного перехода.