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Происшествия19 сентября 2022 10:38

В Липецке 10-летнего мальчика сбила машина на «зебре»

После осмотра ребенка отпустили домой
Анастасия ЛИСОВА

Вечером 17 сентября в Липецке на улице Ушинского «Фольксваген» на нерегулируемой «зебре» сбил трех пешеходов. За рулем сидела 38-летняя женщина. Среди пешеходов был 10-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в больницу и после осмотра отпустили домой. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, предварительная причина ДТП – нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В тот же день в Усмани на перекрестке улиц Карла Маркса и Басова 22-летняя девушка на «Ладе Приоре» сбила восьмилетнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с травмами. По предварительным данным причиной аварии стало нарушение ПДД при проезде пешеходного перехода.