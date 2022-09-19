В Липецке трудных подростков начали приобщать к творчеству и спорту

В Липецке начался образовательный проект по социализации подростков из неблагополучных семей, находящихся под наблюдением правоохранительных органов. Программу поддержал благотворительный фонд «Милосердие».

Образовательный проект будет проходить три месяца. В течение этого времени ребята будут заниматься по трем направлениям – спортивное, творческое и личностное. Каждое поделено на 12 занятий. Подростков распределят в группы по 10 человек. Всего участвует 30.

Организатором проекта стала победительница грантового конкурса «Стальное дерево» Дарья Лазарева. Ей в голову пришла идея поручить студентам шефство над трудными подростками. Также наставниками проекта станут преподаватель педагогического университета, психологи, ветераны правоохранительных органов и спортсмены.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, на первой встрече о своей жизни ребятам рассказал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Красичков. Также подростки встретились с липецкими общественниками и депутатами.