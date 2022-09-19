Липецкая учительница русского языка и литературы стала призером всероссийского конкурса

Фото: администрация Липецка. Фото: Предоставлено "КП"

Преподаватель липецкой гимназии №19 Вера Батракова стала призером первого Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Всего в состязании приняли участие 69 педагогов из 68 субъектов России.

Педагог из Липецка продемонстрировала свое профессиональное мастерство на состязаниях «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час». На занятиях Вера Батракова соблюдает принцип бережного отношения к русскому языку и менталитету. Она занимается с учениками фразеологией, диалектологией и этимологией. Педагог разработала свой курс внеурочных занятий «Липецкая земля», где рассказывает детям о родной земле в формате экскурсий.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Липецка, «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проходит в рамках Года культурного наследия народов России, который объявлен в 2022 году. Задача конкурса – поддержка преподавателей русского языка и литературы, обмен опытом между педагогами.