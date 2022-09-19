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Происшествия19 сентября 2022 12:32

Около 200 граммов героина и методона изъяли у наркоторговца в Липецке

Приезжему из СНГ грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю запрещенными веществами
Анастасия ЛИСОВА

В Липецке задержали жителя ближайшего зарубежья. 23-летний молодой человек подозревается в торговле наркотиками. На территории России он находится законно и имеет регистрацию. Несколько недель назад он приехал из Москвы и снял в Липецке квартиру. Выяснилось, что цель его приезда – сбыт наркотиков опийной группы.

Полицейские осмотрели парня и снятую им квартиру. При обыске обнаружили и изъяли более 107 граммов героина и более 87 граммов методона.

По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, молодого человека взяли под стражу и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ п. «г». части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Парню грозит до 20 лет лишения свободы.