Около 200 граммов героина и методона изъяли у наркоторговца в Липецке

В Липецке задержали жителя ближайшего зарубежья. 23-летний молодой человек подозревается в торговле наркотиками. На территории России он находится законно и имеет регистрацию. Несколько недель назад он приехал из Москвы и снял в Липецке квартиру. Выяснилось, что цель его приезда – сбыт наркотиков опийной группы.

Полицейские осмотрели парня и снятую им квартиру. При обыске обнаружили и изъяли более 107 граммов героина и более 87 граммов методона.

По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, молодого человека взяли под стражу и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ п. «г». части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Парню грозит до 20 лет лишения свободы.