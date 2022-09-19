Трое липецких спортсменов стали призерами чемпионата России по всестилевому каратэ

Екатерина Горькаева (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В первый день турнира представители Липецкой области трижды поднимались на пьедестал почета. Екатерина Горькаева завоевала золото в весовой категории 60 кг. В финале она выиграла у Виктории Хотько (Челябинская область). Анастасия Цысова провела четыре поединка и в финале уступила в один балл, завоевав серебряную медаль в абсолютной весовой категории.

В самой престижной весовой категории 90+ кг Яков Борисов занял второе место. Спортсмен не смог продолжать поединок, так как во время финала со спортсменом из Дагестана они упали за пределы площадки, где Яков проколол ногу об ограждение.

Как сообщалось ранее, липчанка Елена Коробкина выиграла Московский марафон и «Забег-683».

Тем временем, липецкий «Металлург» подтвердил статус самой волевой команды второй лиги. На сей раз «сталевары» обеспечили своим почитателем нервотрепку в противостоянии с «Пересветом».