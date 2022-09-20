Житель Липецкой области взял микрозайм на чужой паспорт

12 сентября в Ельце в отдел полиции обратился работник микрофинансовой компании. По его словам, 4 марта неизвестный оформил потребительский кредит в этой фирме. Он использовал паспорт 33-летней женщины и получил 5000 рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ельца. Он оформил займ через мобильное приложение. Ельчанин указал там паспортные данные своей бывшей сожительницы и реквизиты своей банковской карты.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, на мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы.