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Происшествия20 сентября 2022 11:51

Житель Липецкой области взял микрозайм на чужой паспорт

Мошеннику грозит до двух лет лишения свободы
Анастасия ЛИСОВА

12 сентября в Ельце в отдел полиции обратился работник микрофинансовой компании. По его словам, 4 марта неизвестный оформил потребительский кредит в этой фирме. Он использовал паспорт 33-летней женщины и получил 5000 рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Ельца. Он оформил займ через мобильное приложение. Ельчанин указал там паспортные данные своей бывшей сожительницы и реквизиты своей банковской карты.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, на мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы.