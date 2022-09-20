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Общество20 сентября 2022 13:17

Остановку на улице Плеханова в Липецке остеклят на следующей неделе и установят там скамейки

Остановочный комплекс будет полностью готов к концу осени
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке завершают монтаж остановки на Плеханова

В Липецке завершают монтаж остановки на Плеханова

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке завершают монтаж остановочного комплекса на улице Плеханова. Зона ожидания транспорта в районе дома №30 уже доступна для горожан. Там убрали строительное ограждение и заканчивают обновление.

Сейчас подрядчик делает внутреннюю отделку, монтирует подсветку, устанавливает систему кондиционирования и заканчивает фасадные работы. На следующей неделе там планируют установить скамейки и остеклить остановку.

Как сообщили в мэрии, остановочный комплекс «Площадь Плеханова» включает в себя зону для ожидания транспорта, кафе-пекарню и небольшую зону отдыха. Работы должны завершить до конца осени.

На одноименной улице прошел один из масштабных ремонтов в городе. Там уложили новое покрытие проезжей части и пешеходных зон, установили дорожные знаки, светофоры, остановки, обустроили велодорожки.