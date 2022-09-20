На 20 улицах Липецка отключат холодную воду 21 сентября

На улицах Липецка не будет воды 21 сентября Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в среду, 21 сентября, отключат холодную воду. Из-за ремонтных работ ресурса не будет с 10:00 до 20:00 у жильцов на улицах: 9 Мая, 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20а, 20ст. 1, 20, 28, 70, 74; Крупской, 1, 3; переулке Трамвайный, 3, 4; Талалихина, 1, 3, 5; Суворова, 25, 27; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 21 ст.1, 23, 25; Фадеева, 2, 5, 9, 11, ст. 7а, 12, 14;

Фестивальной, 10, 10а, вл. 10 б, вл. 10 б к.1, 13, 14, 15, 16а, 18, 18а; Лесной, 1, 3; Фанерной, 2, 4, 5, 5 ст. 4; Рабочей, 8, 8а, 8б, 22, 22а, 22б, 22в, 22г; Металлургов, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, вл. 8, 22; Дундича, 3, 29, 29а; в частном секторе по улицам Гастелло, Солидарности, Суворова. Воду подвезут к 9 Мая, 16;

Краны пересохнут также на улице Папина, 4а, 4б; Юных Натуралистов, ст. 11. Подвоз организуют к дому на Папина, 4а.

Без воды останутся жильцы на улице Северный Рудник; Кузьминской; кот. АО ЛГЭК. Ресурс подвезут к улице Северный Рудник, 27; Кузьминской, 6б.

Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», после окончания работ вода может течь мутная.