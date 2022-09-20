Свыше 27 тысяч кв. м. асфальта обновили в Липецке за полгода

В Липецке обновили 27 356 кв. м. асфальта за полгода Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке за полгода отремонтировали 27 356 кв. м. асфальта. На 11 253 кв. м. залатали ямы, на 4,6 тысяч кв. м. покрытие восстановили струйно-инъекционным методом, еще на 11 503 кв. м. провели комплексные работы.

С помощью горячей смеси заделали ямы на улицах Кривенкова, Стаханова, 8 Марта, Бородинская, Бехтеева, Семашко, Металлистов, а также на подъездных путях к садоводческим товариществам «Металлург-1», «Металлург-3», «Светлана».

Струйно-инъекционным методом восстановили покрытие на улицах Станционная, Совхозная, Фурманова, Адмирала Макарова, Качалова, Смургиса, Шерстобитова, Бестужева. Комплексный ремонт методом «больших карт», сделали на участках улиц Московская, Ленина, Стаханова и проезде от Ангарской до Металлистов.

Как сообщили в мэрии, на прошлой неделе на улицах Пришвина и Одоевского заделали ямы. В ближайшие дни планируют отремонтировать покрытия на Алмазной, Кузнечной, Индустиальной и проезде Шишкина.