Липецкий борец стал призером всероссийского турнира

Михаил Шкарин (второй справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Нижегородской области состоялся Х всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Кубок России» среди юношей до 18 лет, посвящённый памяти Олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. В соревнованиях приняли участие более пятисот спортсменов из 50 регионов страны. Бронзовым призёром стал воспитанник СБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №9» Михаил Шкарин. Поздравляем спортсмена и его тренеров Андрея Кочетова и Владимира Макарова.

Как сообщалось ранее, Иван Романов из Липецкой области завоевал серебро на чемпионате страны по маунтинбайку.

Тем временем, трое липецких спортсменов стали призерами чемпионата России по всестилевому каратэ. Липчанка Елена Коробкина выиграла Московский марафон и «Забег-683», липецкий «Металлург» подтвердил статус самой волевой команды второй лиги.