Липецкие сестры-дзюдоистки везут две медали из Зеленограда

Евгения Бизина (слева) и ее сестра Кира Бизина (вторая справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Зеленограде прошли межрегиональные соревнования «На призы Олимпийского чемпиона В.М. Невзорова» по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Липецкая спортсменка Евгения Бизина заняла второе место в весовой категории 57 кг, а ее сестра Кира стала третьей в этой же категории. Тренирует девушек Фархад Худавердиев.

Как сообщалось ранее, липецкий борец стал призером всероссийского турнира.

Тем временем, Иван Романов из Липецкой области завоевал серебро на чемпионате страны по маунтинбайку. Трое липецких спортсменов стали медалистами чемпионата России по всестилевому каратэ. Липчанка Елена Коробкина выиграла Московский марафон и «Забег-683», липецкий «Металлург» подтвердил статус самой волевой команды второй лиги.