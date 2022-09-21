В Липецкой области «Лада Приора» влетела в дерево

20 сентября в Грязинском районе на трассе село Ярлуково – примыкание к дороге Орел – Тамбов «Лада Приора» врезалась в дерево. 19-летний водитель не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. Молодой человек получил травы. Возможной причиной ДТП стало превышение скорости.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, за прошлые сутки произошли 24 аварии. Пострадали только автомобили. За 20 сентября работники ГИБДД зафиксировали 4705 случаев нарушения правил дорожного движения. Автоинспекторы оштрафовали семь водителей за вождение в нетрезвом виде. 77 шоферов ездили непристегнутыми.