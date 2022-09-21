Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 6:24

В Липецкой области «Лада Приора» влетела в дерево

Молодой водитель не справился с управлением
Анастасия ЛИСОВА

20 сентября в Грязинском районе на трассе село Ярлуково – примыкание к дороге Орел – Тамбов «Лада Приора» врезалась в дерево. 19-летний водитель не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. Молодой человек получил травы. Возможной причиной ДТП стало превышение скорости.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, за прошлые сутки произошли 24 аварии. Пострадали только автомобили. За 20 сентября работники ГИБДД зафиксировали 4705 случаев нарушения правил дорожного движения. Автоинспекторы оштрафовали семь водителей за вождение в нетрезвом виде. 77 шоферов ездили непристегнутыми.