В Липецке задержали мужчину за ложное сообщение о минировании

Фото из архива. Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке неизвестный позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что он заминировал жилые дома в Октябрьском районе. На место сразу выехали экстренные службы. Они проверили здания и прилегающие к ним территории. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли.

17 сентября полицейские задержали звонившего. Им оказался 34-летний житель областного центра. По словам мужчины, причиной такого поступка послужил конфликт, в котором он участвовал ранее. Он на эмоциях позвонил в полицию.

На липчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, расследование дела продолжается

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