43-летний мужчина погиб при пожаре в Липецкой области

20 сентября в Грязях на улице Заречной загорелся дом. В 15:15 в МЧС поступило сообщение о пожаре. На место выехали три пожарных отделения. Огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку дома. Сильно обгорели вещи, которые находились внутри. Сгорел сарай и все что в нем было. К сожалению, не обошлось без жертв. В пожаре погиб 43-летний мужчина.

В Ельце пожар случался в гаражном комплексе «Солнечный». Там горели сразу три гаража. Пламя уничтожило имущество по всей площади гаражей.

В Липецке на улице Зои Космодемьянской вспыхнуло деревянное нежилое строение. С огнем боролись два пожарных отделения. Постройка сгорела полностью.