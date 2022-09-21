Жителям Липецка внепланово отключат питьевую воду

21 сентября в Липецке на Проспекте победы у дома №11 проводятся ремонт водопровода. В связи с этим, с 10:00 до окончания ремонтных работ, примерно до 20:00 холодную воду отключат в некоторых домах.

На проспекте победы 5, 5А, 3, 7А, 7, 15, 11, 19А, 19, 17, 21, 21В, 29, 25, 27. Также 51А, 47А, 51/3 и 51/2. В доме №3 на площади Победы. На улице Киевской, дом 1. На Депутатской в домах: №81, №80 и №83. На улице Мичурина, 26А, 26, 28А, 28, 28В, 28Б, 28Г, 32, 30, 36, 34, 38А, 38, 42. По улице Неделина, в домах: №30, №32, №41, №53, №55, №55А, №57, №59, №61, №63. Также питьевой воды не будет в переулке Верещагина, 10 и переулке Вишневый, 1А. И в частном секторе на улицах: Депутатская, Чкалова, Воровского и Володарского. В переулках: Вишневый, Верхний и Верещагина. Воду подвезут к дому 7А на проспекте Победы.

РВК-Липецк сообщает, что по всем вопросам можно обратиться по телефонам: *175, 236-175.