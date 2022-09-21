Под Липецком мужчина украл медный кабель почти на 34000 рублей

6 сентября с предприятия в Грязях Липецкой области мужчина украл 100 метров медного сварочного кабеля стоимостью 33700 рублей. По камерам наблюдения нашли подозреваемого. Им стал 30-летний работник этого предприятия. Он в тот день получал инвентарь. Дождался, пока кладовщица отвлеклась, украл медный кабель и спрятал его в ближайших кустах. Потом сдал его в скупку металлолома и выручил 9000 рублей.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание – лишения свободы с максимальным сроком до двух лет.