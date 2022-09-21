На открытие модельной библиотеки в Липецке выделили пять миллионов рублей

В Липецке откроется еще одна модельная библиотека. Библиотечно-информационный центр «Социальный» получил 5 миллионов рублей по нацпроекту «Культура». Деньги направят на то, что бы библиотека этого центра стала модельной. Планируется, что она откроется уже осенью 2023 года. Библиотека станет пятой такой в областном центре.

Первостепенной целью модернизации стало создание доступной среды для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Так как библиотека активно работает с особым театром «Лестница», Всероссийским обществом глухих в Липецке, с обществом инвалидов Советского района и различными ветеранскими объединениями.

В вестибюле модельной библиотеки установят тактильно-сенсорный терминал. Он поможет слабовидящим сориентироваться и сообщит им о новинках на книжных полках. Также у посетителей будет возможность использовать тифлофлешплеер. Это своеобразный магнитофон, который воспроизводит аудиокниги, записанные на флешках.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, библиотеку оборудуют навигационными полосами и беспроводной кнопкой вызова. На всех приборах установят таблички со шрифтом Брайля.